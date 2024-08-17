"Есть ли интерес к Фомину со стороны европейских клубов? Сейчас с этим сложно. Конкретных предложений на данный момент не было", - цитирует слова агента "РБ Спорт".
За "Динамо" Фомин выступает с 2020 года. Он успел провести за бело-голубых 143 матча, в которых забил 27 мячей и отдал 20 голевых передач. Ранее он выступал за такие клубы как "Уфа", "Пари НН" и "Краснодар".
Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 8 млн евро.
Агент Фомина - об интересе из Европы: конкретных предложений не было
Федерико Пасторелло, футбольный агент Даниила Фомина, высказался по поводу интереса к его клиенту в Европе.
Фото: ФК "Динамо"