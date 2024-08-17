"Ростов" не предложил мне новый контракт, поэтому не о чем было думать", - цитирует слова Медведева "Чемпионат".
В составе "Ростова" Никита Медведев провел 41 матч, в 16-ти из которых отстоял на "ноль". Также в Российской Премьер-Лиге он выступал за такие команды как казанский "Рубин" и "Локомотив".
Контракт с нижегородским клубом российский голкипер заключил до 30 июня 2027 года.
Никита Медведев рассказал, почему покинул "Ростов" этим летом
Вратарь "Пари НН" Никита Медведев назвал причину, по которой он покинул "Ростов" в летнее трансферное окно.
Фото: "Чемпионат"