"Ваня всегда мечтал поиграть за "Црвену Звезду", в юности он очень любил этот клуб. Плюс при этом переходе он получает возможность выступить в Лиге чемпионов", - цитирует слова агента "РБ Спорт".
Напомним, что в летнее трансферное окно Ваня Дркушич перешел из "Сочи" в "Зенит", подписав контракт на 5 лет. После этого петербургский клуб отдал словенского защитника в аренду "Црвене Звезде".
За "Сочи" игрок выступал с сезона-2021/22. Он провел в составе сочинского клуба 66 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи. Ранее футболист выступал за такие клубы как "Браво" и "Херенвен".
Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3,5 млн евро.
Агент Дркушича - о переходе игрока в "Црвену Звезду": Ваня всегда мечтал поиграть за этот клуб
Футбольный агент Младен Рктковица, представляющий интересы Вани Дркушича, рассказал, почему игрок выбрал "Црвену Звезду".
Фото: ФК "Зенит"