"Динамо" — однозначный фаворит матча с "Крыльями". Но на поле может произойти что угодно. В игре с "Зенитом" "Динамо" выглядело неплохо и не заслуживало поражения. Что касается "Крыльев", то многие команды начинают сезон плохо - такое бывает во всех чемпионатах. Потом кто-то выкарабкивается, а кто-то весь сезон продолжает барахтаться. У "Крыльев" непростая ситуация, но рано бить тревогу", - цитирует Мостового "Чемпионат".
В 4-м туре РПЛ самарские "Крылья Советов" на своем поле одержали победу над воронежским "Факелом" со счетом 2:0 - эта победа стала первой для команды Игоря Осинькина в этом сезоне. После 4-х сыгранных туров самарцы располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 3-мя очками.
Московское "Динамо" в 4-м туре чемпионата России уступило на выезде петербургскому "Зениту" с минимальным счетом, единственным забитым мячом в той встрече отличился Максим Глушенков. Команда Марцела Лички после 4-х сыгранных туров располагается на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 9 очков.
Мостовой: у "Крыльев Советов" непростая ситуация, но рано бить тревогу
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче "Динамо" - "Крылья Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"