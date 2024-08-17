"Уход Чалова влияет на картину игры ЦСКА, в каких-то моментах его не хватает. У ЦСКА есть время на приобретение нападающего. Если ставить какие-то цели, то нужен нападающий, который гарантированно забьёт больше 10 мячей", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Напомним, что Федор Чалов этим летом перешел из московского ЦСКА в греческий ПАОК за 3 миллиона евро. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 11 миллионов евро. В прошлом сезоне форвард отметился 16-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами в 41-м матче во всех турнирах.
После 4-х сыгранных туров команда Марко Николича занимает 4-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 7 очков.
Мостовой: в каких-то моментах ЦСКА не хватает Чалова. Если команде ставить цели, то нужен нападающий
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что московскому ЦСКА необходимо приобрести нападающего.
Фото: ПФК ЦСКА