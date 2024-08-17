Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Динамо
17:00
Крылья СоветовНе начат
Ростов
19:30
ОренбургНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Шинник
17:00
РодинаНе начат
КАМАЗ
17:30
СКА-ХабаровскНе начат
Арсенал Тула
19:00
АланияНе начат
Торпедо
19:24
НефтехимикНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ипсвич
0 - 2 0 2
ЛиверпульЗавершен
Арсенал
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Ньюкасл
17:00
СаутгемптонНе начат
Эвертон
17:00
БрайтонНе начат
Ноттингем Форест
17:00
БорнмутНе начат
Вест Хэм
19:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
20:00
ЛеганесНе начат
Валенсия
22:30
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
19:30
ИнтерНе начат
Парма
19:30
ФиорентинаНе начат
Милан
21:45
ТориноНе начат
Эмполи
21:45
МонцаНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Брест
18:00
МарсельНе начат
Реймс
20:00
ЛилльНе начат
Монако
22:00
Сент-ЭтьенНе начат

Суперкубок Германии

Байер
21:30
ШтутгартНе начат

Мостовой: в каких-то моментах ЦСКА не хватает Чалова. Если команде ставить цели, то нужен нападающий

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что московскому ЦСКА необходимо приобрести нападающего.
Фото: ПФК ЦСКА
"Уход Чалова влияет на картину игры ЦСКА, в каких-то моментах его не хватает. У ЦСКА есть время на приобретение нападающего. Если ставить какие-то цели, то нужен нападающий, который гарантированно забьёт больше 10 мячей", - цитирует Мостового "Чемпионат".

Напомним, что Федор Чалов этим летом перешел из московского ЦСКА в греческий ПАОК за 3 миллиона евро. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 11 миллионов евро. В прошлом сезоне форвард отметился 16-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами в 41-м матче во всех турнирах.

После 4-х сыгранных туров команда Марко Николича занимает 4-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 7 очков.

ЦСКА Александр Мостовой Федор Чалов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится