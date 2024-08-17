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"СЭ": в новом контракте защитника "Динамо" Майсторовича нет опции выкупа для клубов из РПЛ

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В новом контракте защитника "Динамо" Милана Майсторовича нет опции выкупа для клубов из РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, в новом контракте защитника Милана Майсторовича с московским "Динамо" нет опции выкупа для российских клубов, однако такая опция предусмотрена для европейских команд.

Вчера, 16-го августа, московское "Динамо" объявило о продлении контракта с Миланом Майсторовичем до конца сезона-2028/2029. Напомним, центральный защитник присоединился к бело-голубым зимой 2023 года.

Сербский защитник провел за бело-голубых во всех турнирах 18 матчей и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 900 тысяч евро.

Источник: "СЭ".

Динамо Милан Майсторович
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