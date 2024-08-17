По информации источника, в новом контракте защитника Милана Майсторовича с московским "Динамо" нет опции выкупа для российских клубов, однако такая опция предусмотрена для европейских команд.
Вчера, 16-го августа, московское "Динамо" объявило о продлении контракта с Миланом Майсторовичем до конца сезона-2028/2029. Напомним, центральный защитник присоединился к бело-голубым зимой 2023 года.
Сербский защитник провел за бело-голубых во всех турнирах 18 матчей и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 900 тысяч евро.
Источник: "СЭ".
"СЭ": в новом контракте защитника "Динамо" Майсторовича нет опции выкупа для клубов из РПЛ
Фото: ФК "Динамо"