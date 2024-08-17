"Кто в этом сезоне может попытаться составить конкуренцию в борьбе за золото? Однозначно — "Динамо". Сейчас у них небольшие проблемы из-за того, что некоторые футболисты играли на Кубке Америки. Но по стабильности состава команда Лички может составить конкуренцию "Зениту", - цитирует Семшова "СЭ".
По итогам прошлого сезона петербургский "Зенит" стал чемпионом России в шестой раз кряду - сине-бело-голубые набрали 57 очков в 30-ти встречах. Бело-голубые расположились на третьей строчке и отстали от петербургского клуба на одно очко.
После 4-х сыгранных туров в текущем сезоне команда Марцела Лички располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 9-ю очками. Команда Сергея Семака лидирует в чемпионате России с 12-ю очками в своем активе и имеет разницу забитых и пропущенных мячей 14:0.
Семшов назвал "Динамо" главным конкурентом "Зенита" в борьбе за чемпионство
Экс-игрок сборной России Игорь Семшов считает московское "Динамо" конкурентом "Зенита" в борьбе за чемпионство.
Фото: ФК "Чайка"