"На мой взгляд, в дерби ЦСКА — "Локомотив" явного фаворита нет, обе команды способны перевернуть игру. Но на бумаге, конечно, армейцы сильнее - состав у них поопытнее. Это тот случай, когда опытная команда встретится с молодой и амбициозной", - цитирует Тарханова "РБ Спорт".
Завтра, 18-го августа, московский ЦСКА примет на своем поле "Локомотив" в 5-м туре Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. После 4-х сыгранных туров команда Марко Николича располагается на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 7-ю набранными очками, московский "Локомотив" занимает третье место и имеет в своем активе 9 очков.
Тарханов: в дерби ЦСКА - "Локомотив" явного фаворита нет, обе команды способны перевернуть игру
Фото: ФК "Урал"