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Тарханов: в дерби ЦСКА - "Локомотив" явного фаворита нет, обе команды способны перевернуть игру

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Российский тренер Александр Тарханов высказался о предстоящем матче ЦСКА - "Локомотив".
Фото: ФК "Урал"
"На мой взгляд, в дерби ЦСКА — "Локомотив" явного фаворита нет, обе команды способны перевернуть игру. Но на бумаге, конечно, армейцы сильнее - состав у них поопытнее. Это тот случай, когда опытная команда встретится с молодой и амбициозной", - цитирует Тарханова "РБ Спорт".

Завтра, 18-го августа, московский ЦСКА примет на своем поле "Локомотив" в 5-м туре Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. После 4-х сыгранных туров команда Марко Николича располагается на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 7-ю набранными очками, московский "Локомотив" занимает третье место и имеет в своем активе 9 очков.

Александр Тарханов ЦСКА Локомотив
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