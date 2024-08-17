"С Костей ситуация похожа, как и с Мамаду. У них была травма с разницей в неделю. Ожидаем его возвращение в общую группу к октябрю", - цитирует Мелик-Гусейнова "Матч ТВ".
Напомним, что полузащитник Константин Марадишвили присоединился к "Пари НН" из московского "Локомотива" зимой 2024 года на правах аренды до конца сезона-2024/2025. В апреле полузащитник получил разрыв крестообразной связки колена.
Всего Марадишвили провел за нижегородцев во всех турнирах три встречи и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 900 тысяч евро.
После 4-х сыгранных туров "Пари НН" занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе шесть набранных очков.
В "Пари НН" рассказали, что ожидают возвращение Марадишвили в общую группу к октябрю
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов рассказал о восстановлении от травмы полузащитника Константина Марадишвили.
Фото: "Матч ТВ"