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Форвард "Ахмата" Самородов может пропустить из-за повреждения 2-3 недели

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Новичок "Ахмата" Максим Самородов выбыл из строя из-за травмы.
Фото: ФК "Ахмат"
По информации источника, новичок "Ахмата" Максим Самородов выбыл на 2-3 недели из-за повреждения, которое нападающий получил в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против "Краснодара" (0:1). Отмечается, что казахстанский футболист рискует пропустить игры своей национальной сборной в Лиге наций с командами Норвегии и Словении (6 и 9 сентября).

22-летний форвард пополнил состав грозненского клуба 6 августа. На его счету 2 матча за "Ахмат", в которых игрок пока не отличился голевыми действиями.

Источник: "СЭ"

Ахмат
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