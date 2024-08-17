"На данный момент вопрос об участии Бакаева в игре остается открытым, при этом он примет участие в автограф-сессии", - приводит слова сотрудника пресс-службы "Химок" "СЭ".
Напомним, фланговый нападающий Зелимхан Бакаев перешел этим летом в "Химки" на правах аренды из "Зенита". В нынешнем сезоне 28-летний вингер принял участие в 3 матчах за подмосковную команду, в которых отличился одним забитым голом.
Встреча 5-го тура РПЛ между "Химками" и "Зенитом" состоится завтра, 18 августа. Поединок пройдет на "Арене Химки", стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.
Пресс-служба "Химок": вопрос об участии Бакаева в игре с "Зенитом" остается открытым
Арендованный "Химками" у "Зенита" вингер Зелимхан Бакаев может выйти на поле в матче 5-го тура РПЛ против петербуржцев.
Фото: ТАСС