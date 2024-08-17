"Трансфер Рахмановича в Саудовскую Аравию заблокировало министерство спорта страны. Поэтому Амар пока остается в "Крыльях Советов", плюс он восстанавливается от травмы", - цитирует агента "Матч ТВ".
Амар Рахманович, играющий на позиции атакующего полузащитника, выступает за "Крылья Советов" с сентября 2022 года. В этом сезоне 30-летний боснийский хавбек еще не выходил на поле. Игрок восстанавливается после полученной травмы. Действующее соглашение футболиста с самарским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Всего на счету Рахмановича 8+5 по системе гол плюс пас в 55 матчах за "Крылья Советов".
Агент: трансфер Рахмановича в Саудовскую Аравию заблокировало министерство спорта страны
Агент хавбека "Крыльев Советов" Амара Рахмановича Срджан Еремич сообщил, почему не состоялся переход его клиента в клуб из Саудовской Аравии.
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