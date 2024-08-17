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Гафин: у Нгамале проблема с голеностопом

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Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин прокомментировал повреждение вингера Муми Нгамале в матче 5-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (1:0).
Фото: ФК "Динамо"
"Нгамале травмирован. Как понимаю, проблема с голеностопом. Более подробная информация будет понятна после обследования", - приводит слова Гафина "Чемпионат".

Сегодня, 17 августа, состоялся матч 5-го тура РПЛ между "Динамо" и "Крыльями Советов", который завершился минимальной победой москвичей со счетом 1:0. В конце первого тайма вингер бело-голубых Муми Нгамале получил травму в столкновении с защитником самарцев Томасом Гальдамесом и покинул поле с помощью медицинского персонала.

Дмитрий Гафин Динамо Муми Нгамалё Крылья Советов
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