"У Нгамалё контактная травма голеностопа с повреждениями капсульно-связочного аппарата. Насколько серьёзно, покажет обследование... Конкретные сроки восстановления будут понятны в ближайшие часы. Предварительно 4-6 недель до полного возвращения к тренировкам в общей группе", - приводит слова Родионова "Чемпионат".
Напомним, вингер московского "Динамо" Муми Нгамалё получил травму в концовке первого тайма матча 5-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (1:0). Камерунец не сумел продолжить игру после столкновения с защитником самарцев Томасом Гальдамесом и покинул поле с помощью медицинского персонала.
В нынешнем сезоне Нгамалё принял участие в 6 играх чемпионата и Кубка России, в которых отличился двумя забитыми мячами. В предыдущем туре форвард не реализовал пенальти в ворота "Зенита" (0:1).
Врач "Динамо" - о травме Нгамале: предварительно 4-6 недель до полного возвращения к тренировкам в общей группе
Врач "Динамо" Александр Родионов оценил сроки возвращения после травмы нападающего Муми Нгамале.
Фото: Чемпионат.com