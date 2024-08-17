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Голкипер "Пари НН" Медведев: будем стараться забрать три очка у "Краснодара"

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Вратарь "Пари НН" Никита Медведев поделился ожиданиями от матча 5-го тура чемпионата России против "Краснодара".
Фото: ФК "Пари НН"
"Будем стараться забрать три очка у "Краснодара" в предстоящем матче, а также собираемся навязать максимум борьбы. Будем верить, что получится показать достойную игру и забрать очки", - цитирует Медведева "Чемпионат".

Матч 5-го тура российской Премьер-лиги между "Краснодаром" и "Пари НН" состоится в воскресенье, 18 августа. Встреча пройдет на стадионе "Краснодар". Стартовый свисток главного арбитра поединка Артема Чистякова прозвучит в 20:00 по московскому времени. После 4-х сыгранных матчей в нынешнем сезоне чемпионата России обе команды набрали по 6 очков и делят между собой 7-ю и 8-ю строчки в турнирной таблице.

Никита Медведев Нижний Новгород Краснодар
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