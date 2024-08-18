"Мы стараемся сделать все возможное, чтобы Маухуб прибыл в расположение "Динамо" как можно скорее. Сам игрок очень хочет присоединиться к клубу", - цитирует агента "СЭ".
Напомним, 21-летний форвард сборной Марокко Эль-Мехди Маухуба в составе своей национальной сборной принимал участие в футбольном турнире на Олимпиаде-2024 в Париже, где его команда завоевала бронзовые медали.
Игрок перешел этим летом в стан московского "Динамо" из марокканского клуба "Раджа Касабланка". Стороны заключили контракт на пять лет.
Агент: делаем все возможное, чтобы Маухуб прибыл в расположение "Динамо" как можно скорее
Агент Анис эль-Мехди, представляющий интересы нападающего сборной Марокко Эль-Мехди Маухуба, рассказал, когда его клиент прибудет в расположение "Динамо".
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