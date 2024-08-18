"Нам важно было выиграть с "Крыльями" в тяжёлом матче. Мы смогли показать наши сильные качества. Мы хорошо работали в защите. Нам надо продолжать работать в том же духе. Может, мы могли бы выступить и лучше, но я доволен нашими результатами", - сказал Лаксальт.
В минувшую субботу бело-голубые в рамках 5-го тура обыграли самарские "Крылья Советов" со счетом 1:0. Единственный гол на счету бразильского полузащитника Бителло. После пяти сыгранных матчей команда Марцела Лички набрала 12 очков, одержав четыре победы из пяти, динамовцы проиграли петербургскому "Зениту" (0:1) в 4-м туре. В турнирной таблице "Динамо" на данный момент занимает второе место.
Источник: "Чемпионат"
Лаксальт - о старте "Динамо" в РПЛ: мы могли бы выступить и лучше, но я доволен нашими результатами
Защитник "Динамо" Диего Лаксальт оценил результаты команды после пяти туров Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо"