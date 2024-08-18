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Логашов - о волевой победе "Ростова": Карпин провёл серьёзную беседу с ребятами, и после этого команда включилась

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Экс-игрок "Ростова" Арсений Логашов прокомментировал волевую победу желто-синих над "Оренбургом" (3:2) в 5-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
"В перерыве Валерий Георгиевич провёл серьёзную беседу с ребятами, и после этого "Ростов" включился и добыл такую красивую победу. Не думаю, что была недооценка соперника, просто всё складывалось в пользу "Оренбурга" в первом тайме. Возможно, "Оренбург" расслабился после второго гола, и "Ростов" наказал за это, забив практически сразу два гола", - сказал Логашов.

В субботу, 17 августа, "Ростов" на своем поле обыграл "Оренбург", встреча складывалась для подопечных Валерия Карпина не лучшим образом. Ростовчане перед свистком на перерыв пропустили два мяча, отличились нападающие оренбуржцев Мансилья и Марин. Во второй половине игры нападающему Николаю Комличенко за две минуты удалось сравнять счет на 51 и 52 минутах. В компенсированное время бразильский форвард "Ростова" Роналдо забил победный гол.

После 5-и сыгранных матчей "Ростов" поднялся на четвертую строчку, в активе команды 8 очков, "Оренбург" занимает девятое место с 5-ю набранными баллами.

Источник: Metaratings

Ростов Оренбург Валерий Карпин Арсений Логашов
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