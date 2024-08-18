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Личка - о матче с "Крыльями": 10 человек стояли у ворот, куда было невозможно пройти

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Главный тренер "Динамо" Марцел Личка прокомментировал минимальную победу над самарскими "Крыльями Советов" (1:0) в 5-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Надо просто принять, что соперник хорошо отрабатывал зоны между линиями и хорошо защищал свою половину поля. Низкий блок, 10 человек стояли у ворот, куда было невозможно пройти", - сказал Личка.

Московское "Динамо" в прошедшую субботу обыграло на свое поле самарские "Крылья Советов" со счетом 1:0. Победный гол в игре забил бразильский полузащитник динамовцев Бителло. После пяти сыгранных матчей бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 12 очков. Самарский клуб наиграл на три очка и на данный момент располагается на 13-й строчке.

Источник: "Спорт Экспресс"

Марцел Личка Динамо Крылья Советов
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