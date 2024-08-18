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Мостовой: "Спартак" разгромит "Факел", но настоящая проверка будет в следующем туре с "Зенитом"

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Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча красно-белых с "Факелом" в 5-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости
"Вряд ли "Факел" может что-то противопоставить сегодняшнему "Спартаку". Сейчас красно-белые разгромят "Факел", и снова все запоют о чемпионстве. Но настоящая проверка для команды Станковича будет в следующем туре с "Зенитом". Вот тогда и можно будет судить, чего стоит нынешний "Спартак", - сказал Мостовой.

В это воскресенье, 18 августа, московский "Спартак" примет на своем поле воронежский "Факел". Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени, главным арбитром назначен Сергей Иванов. В турнирной таблице красно-белые занимают шестое место, в активе команды Деяна Станковича 7 очков. Клуб из Воронежа после четырех сыгранных матчей набрал пока только одно очко и располагается на последнем 16-м месте.

Источник: "РБ Спорт"

Александр Мостовой Факел Спартак
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