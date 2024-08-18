"Глушенков сейчас - цель номер один для соперников, ему будут уделять основное внимание, постараются "выключить" его из игры", - сказал Боков перед матчем "Химки" - "Зенит".
В эти минуты проходит матч 5-го тура РПЛ между подмосковными "Химками" и "Зенитом", после первого тайма счет равный 0:0. На 23-й минуте поле был вынужден покинуть Максим Глушенков после того, как в его руку влетел мяч. Вместо лучшего бомбардира сине-бело-голубых вышел Юрий Горшков.
Глушенков присоединился к петербуржцам в это летнее трансферное окно, перейдя из "Локомотива". За шесть игр 25-летний оттянутый форвард отправил в ворота своих соперников девять голов, а также сделал одну голевую передачу.
Источник: "РБ Спорт"
Экс-зенитовец Боков: Глушенков сейчас - цель номер один для соперников, постараются "выключить" его из игры
Бывший защитник "Зенита" Максим Боков поделился мнением о манере игры соперников петербургского клуба против нападающего Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"