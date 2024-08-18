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Пятибратов - о поражении от "Спартака": у нас был мужской разговор в раздевалке, стыдно перед болельщиками

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Наставник "Факела" Дмитрий Пятибратов прокомментировал разгромное поражение своей команды от "Спартака" (0:3) в матче 5-го тура РПЛ.
Фото: РИА Новости
"Спартак" лучше реализовывал моменты. У нас был мужской разговор в раздевалке, откровенный. Я знаю проблему, в ближайшее время будем решать. По персоналиям я говорить не хочу. Это отправная точка - в какую сторону мы будем развиваться. Мне было стыдно перед болельщиками. Главное, что мы знаем проблему, знаем, как ее решить. Нужно просто немного времени", - заявил Пятибратов.

Воронежский "Факел" уступил московскому "Спартаку" в матче 5-го тура чемпионата России. По голу на свой счет в составе красно-белых записали форвард Манфред Угальде, защитник Срджан Бабич и полузащитник Эсекьель Барко. Напомним, изначально матч 5-го тура должен был пройти в Воронеже на домашнем стадионе "Факела".

Руководством Премьер-лиги было принято решение о переносе игры в Москву. Команды обменяются кругами, а ответная игра пройдет в Воронеже в мае 2025-го года в рамках 27-го тура.

Источник: "Матч ТВ"

Дмитрий Пятибратов Спартак Факел
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