"Одна из лучших наших игр, мы 100% не заслужили того, чтобы проиграть. Обидно, жалко, но это футбол. И это уже не в первый раз происходит. Есть игра, моменты, преимущество, контроль мяча, угловые, удары… Полный контроль игры, соперник ничего не создавал. Но мы не воспользовались своими моментами, а футбол обычно в таких случаях наказывает", - заявил Николич.
В матче 5-го тура чемпионата России московский "Локомотив" переиграл в столичном дерби ЦСКА. Единственный гол в матче на 90-й минуте записал на свой счет защитник "железнодорожников" Наир Тикнизян. Победа позволила "Локомотиву" подняться на 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 12-ю очками в 5-ти матчах. Отставание от лидирующего "Зенита" - 1 очко.
На счету ЦСКА осталось 7 очков. "Армейцы" занимают 6-е место в турнирной таблице после 5-ти проведенных матчей.
Источник: "Матч ТВ"
Наставник ЦСКА Николич - о поражении от "Локомотива": одна из лучших наших игр, соперник ничего не создавал
Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал поражение своей команды от "Локомотива" (0:1) в 5-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт ЦСКА