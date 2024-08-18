Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Химки
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
ЦСКА
0 - 1 0 1
ЛокомотивЗавершен
Спартак
3 - 0 3 0
ФакелЗавершен
Краснодар
0 - 1 0 1
Нижний Новгород2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
1 - 0 1 0
СочиЗавершен
Урал
2 - 0 2 0
ЧайкаЗавершен
Сокол
0 - 1 0 1
УфаЗавершен
Черноморец
2 - 1 2 1
Тюмень2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
2 - 1 2 1
Кристал ПэласЗавершен
Челси
0 - 2 0 2
Манчестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
0 - 0 0 0
Райо Вальекано2 тайм
Мальорка
22:30
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Верона
2 - 0 2 0
Наполи2 тайм
Болонья
1 - 1 1 1
Удинезе2 тайм
Лацио
21:45
ВенецияНе начат
Кальяри
21:45
РомаНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осер
2 - 1 2 1
НиццаЗавершен
Анже
0 - 1 0 1
ЛансЗавершен
Тулуза
0 - 0 0 0
НантЗавершен
Монпелье
1 - 1 1 1
СтрасбургЗавершен
Ренн
21:45
ЛионНе начат

Наставник ЦСКА Николич - о поражении от "Локомотива": одна из лучших наших игр, соперник ничего не создавал

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал поражение своей команды от "Локомотива" (0:1) в 5-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт ЦСКА
"Одна из лучших наших игр, мы 100% не заслужили того, чтобы проиграть. Обидно, жалко, но это футбол. И это уже не в первый раз происходит. Есть игра, моменты, преимущество, контроль мяча, угловые, удары… Полный контроль игры, соперник ничего не создавал. Но мы не воспользовались своими моментами, а футбол обычно в таких случаях наказывает", - заявил Николич.

В матче 5-го тура чемпионата России московский "Локомотив" переиграл в столичном дерби ЦСКА. Единственный гол в матче на 90-й минуте записал на свой счет защитник "железнодорожников" Наир Тикнизян. Победа позволила "Локомотиву" подняться на 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 12-ю очками в 5-ти матчах. Отставание от лидирующего "Зенита" - 1 очко.

На счету ЦСКА осталось 7 очков. "Армейцы" занимают 6-е место в турнирной таблице после 5-ти проведенных матчей.

Источник: "Матч ТВ"

Марко Николич ЦСКА Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится