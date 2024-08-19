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Барбоза - о Дзюбе: в России предвзятое отношение к возрастным спортсменам. В Европе они могут играть достаточно долго

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Футбольный агент Паулу Барбоза предположил, почему экс-форвард сборной России Артем Дзюба до сих пор не может найти команду.
Фото: Getty Images
"В России пока еще есть предвзятое отношение к возрастным спортсменам, хотя в Европе они могут играть достаточно долго. Дзюба как раз является примером того, что можно играть на высоком уровне, являясь немолодым футболистом. Уверен, у него достаточно мотивации, чтобы быть лидером почти в любой команде РПЛ", - цитирует Барбозу "РБ Спорт".

Экс-нападающий сборной России Артем Дзюба покинул московский "Локомотив", цвета которого защищал в прошлом сезоне, на правах свободного агента. 35-летний форвард до сих пор находится без клуба. Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах Артема Дзюбы заинтересованы самарские "Крылья Советов".

На старте сезона "Крылья" набрали всего 3 очка в чемпионате. После 5-ти проведенных туров самарская команда располагается в зоне стыковых матчей на 13-м месте в таблице.

Пауло Витор Барбоза Артем Дзюба Российские трансферы Крылья Советов
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