Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Акрон
1 - 0 1 0
Рубин1 тайм
Динамо Мх
20:00
АхматНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер
22:00
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вальядолид
20:00
ЭспаньолНе начат
Вильярреал
22:30
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лечче
19:30
АталантаНе начат
Ювентус
21:45
КомоНе начат

Садыгов - о Соболеве в "Химках": это фейк какой-то

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Инвестор подмосковных "Химок" Туфан Садыгов дал комментарий по поводу появившейся в СМИ информации, что чёрно-красные хотели арендовать форварда московского "Спартака" Александра Соболева.
Фото: Александр Ступников / ФК "Спартак" / Global Look Press
"Мне не известно, что "Химки" интересовались Соболевым. Это неправда и какой-то фейк. Никаких контактов с ним не было", - цитирует Садыгова Sport24.

В июле Александр Соболев на фоне слухов о его возможном переходе в петербургский "Зенит" был отстранён от тренировок вместе с основным составом московского "Спартака". Сегодня в СМИ появилась информация о том, что подмосковные "Химки" хотели арендовать форварда, но ни красно-белые, ни сам игрок не пожелали принимать это предложение.

Туфан Садыгов Химки Александр Соболев Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится