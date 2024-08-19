"Мне не известно, что "Химки" интересовались Соболевым. Это неправда и какой-то фейк. Никаких контактов с ним не было", - цитирует Садыгова Sport24.
В июле Александр Соболев на фоне слухов о его возможном переходе в петербургский "Зенит" был отстранён от тренировок вместе с основным составом московского "Спартака". Сегодня в СМИ появилась информация о том, что подмосковные "Химки" хотели арендовать форварда, но ни красно-белые, ни сам игрок не пожелали принимать это предложение.
Садыгов - о Соболеве в "Химках": это фейк какой-то
Инвестор подмосковных "Химок" Туфан Садыгов дал комментарий по поводу появившейся в СМИ информации, что чёрно-красные хотели арендовать форварда московского "Спартака" Александра Соболева.
Фото: Александр Ступников / ФК "Спартак" / Global Look Press