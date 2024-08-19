Источник: "Крылья Советов" согласовали контракт с хорватским защитником Орозом

По информации СМИ, самарские "Крылья Советов" согласовали контракт с 23-летним хорватским защитником Алоисом Домиником Орозом.

Фото: IMAGO

Сообщается, что через несколько дней центральный защитник должен прилететь в Россию и пройти медосмотр. В случае получения положительных результатов между 23-летним футболистом и самарским клубом будет подписан 3-летний контракт.



Ороз с 1 июля 2024 года, когда истёк срок действия контракта с нидерландским клубом "Витесс", является свободным агентом. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 400 тыс. евро.



Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова