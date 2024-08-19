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Источник: "Крылья Советов" согласовали контракт с хорватским защитником Орозом

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По информации СМИ, самарские "Крылья Советов" согласовали контракт с 23-летним хорватским защитником Алоисом Домиником Орозом.
Фото: IMAGO
Сообщается, что через несколько дней центральный защитник должен прилететь в Россию и пройти медосмотр. В случае получения положительных результатов между 23-летним футболистом и самарским клубом будет подписан 3-летний контракт.

Ороз с 1 июля 2024 года, когда истёк срок действия контракта с нидерландским клубом "Витесс", является свободным агентом. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 400 тыс. евро.

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова

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