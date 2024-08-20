"Вы знаете, всем нападающим важно забивать, но важнее то, что гол стал победным и был забит перед финальным свистком. Способен ли Роналдо побороться за звание лучшего бомбардира сезона в РПЛ? Уверен, что ему это по силам. Мне бы очень этого хотелось", - цитирует агента Metaratings.
Роналдо перешел в "Ростов" из болгарской "Левски София" зимой этого года за 2 миллиона евро. Нападающий провел за южан во всех турнирах 21 матч и отметился 8-ю забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 3,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
После 5-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает 6-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 8 очков. В следующем туре южане сыграют на выезде с московским "Локомотивом".
Агент: Роналдо может побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ
Футбольный агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы нападающего "Ростова" Роналдо, высказался об амбициях своего клиента.
Фото: ФК "Ростов"