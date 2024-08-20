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Полузащитник "Спартака" Барко: матч с "Зенитом" будет замечательным, мы получим удовольствие от участия в нем

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Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко высказался о предстоящем матче с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"
"Я видел предыдущие матчи "Зенита". Они показывают хорошую игру. Будет замечательный матч, мы получим удовольствие от участия в нём", - цитирует Барко "Чемпионат".

Московский "Спартак" сыграет с петербургским "Зенитом" в 6-м туре чемпионата России. Встреча состоится 24-го августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

После 5-ти сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 13-ю очками в своем активе. Красно-белые располагаются на 4-й строчке и имеют на три очка меньше. Напомним, что Эсекьель Барко перешел в московский "Спартак" из аргентинского "Ривер Плейта" этим летом за 14 миллионов евро.

Спартак Эсекьель Барко Зенит
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