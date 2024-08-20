"Меня не устраивает ситуация с игровым временем. А все разговоры с тренером оставлю при себе. Переход в другую команду? Меня сейчас интересует мое время пребывания в "Зените", потому что я игрок этой команды. Стараюсь выкладываться на каждой тренировке и доказывать, а там уже принимает решение тренерский штаб", - цитирует Чистякова Sport24.
Зимой этого года защитник Дмитрий Чистяков перешел из петербургского "Зенита" в "Сочи" на правах аренды - в сезоне-2023/2024 Чистяков провел за южан и петербуржцев во всех турнирах 15 матчей и не отметился результативными действиями.
В текущем сезоне Чистяков сыграл за сине-бело-голубых во всех турнирах один матч, проведя на поле 16 минут. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 1,8 миллионов евро, контракт центрального защитника с петербургским клубом рассчитан до конца текущего сезона. Ранее Чистяков выступал за "Ростов", ярославский "Шинник" и "Тамбов". На счету игрока 4 матча в составе национальной команды России.
Защитник "Зенита" Чистяков: меня не устраивает ситуация с игровым временем
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков недоволен количеством игрового времени.
Фото: ФК "Зенит"