"Можно сказать, что "Спартак" нашёл своего тренера в виде Станковича. Самое главное, что он создал хороший микроклимат в команде. Деян был хорошим футболистом, играя в хороших командах. Поэтому он знает, что такое коллектив, как его создавать, и старается его делать в "Спартаке". Видно, что все ребята стараются пробиться в стартовый состав, отсюда идёт серьёзная конкуренция", - сказал Гладилин.
Московский "Спартак" после пяти сыгранных туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков, подопечные Деяна Станковича забили девять и пропустили три мяча. В последних пяти играх лиги и в Кубке России "Спартак" забил 12 голов и пропустил ни одного. В групповом этапе кубкового турнира красно-белые занимают первое место в своей группе, одержав две победы с одинаковым счетом 3:0. В 6-м туре РПЛ спартаковцы встретятся с лидером петербургским "Зенитом", матч пройдет в Санкт-Петербурге 24 августа.
Источник: "Чемпионат"
Гладилин: можно сказать, что "Спартак" нашёл своего тренера в виде Станковича
Бывший футболист и тренер "Спартака" Валерий Гладилин оценил первоначальный вклад главного тренера красно-белых Деяна Станковича в игру команды.
Фото: ФК "Спартак"