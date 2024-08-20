По информации источника, петербургский клуб неформально контактировал со стороной 23-летнего опорника, но Руслан отказался переходить в стан сине-бело-голубых. Российский футболист не собирается уходить из "Спартака" в другую команду РПЛ, но готов переехать в европейские чемпионаты.
Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил о тройной сделки, в которой задействован Руслан Литвинов. Московский клуб намерен купить опорного полузащитника "Ростова" Данила Глебова, а взамен к ростовчанам якобы должен перейти Литвинов. Гурцкая отметил, что такая сделка не пройдет, потому что Литвинов не хочет уходить из "Спартака".
По информации портала Transfermarkt контракт Руслана Литвинова со спартаковцами рассчитан до июня 2026 года, его стоимость оценивается в 5 миллионов евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: игрок "Спартака" Литвинов категорически отказал "Зениту"
Фото: ФК "Спартак"