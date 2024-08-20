"Этот матч для "Спартака" будет серьезной проверкой. Одно дело, когда ты играешь дома с "Факелом" или "Крыльями", и совсем другое дело, когда ты играешь с "Зенитом" в Питере", - сказал Мостовой.
"Зенит" и "Спартак" сыграет между собой в 6-м туре РПЛ, матч пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Отметим, что в этой игре за сине-бело-голубых не смогут сыграть два ключевых футболиста - Максим Глушенков и Вендел, игроки прямо сейчас являются лучшими бомбардирами и ассистентами команды Сергея Семака.
Несмотря на потерю в составе, бывший гендиректор "Спартака" Валерий Заварзин призвал не спешить называть красно-белых фаворитами предстоящего поединка двух принципиальных соперников.
После пяти сыгранных туров "Зенит" располагается на первом месте в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 13 очков. Московский "Спартак" занимает четвертую строчку, набрав 10 баллов.
Источник: "Спорт Экспресс"
Александр Мостовой: матч с "Зенитом" для "Спартака" будет серьезной проверкой
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ между "Зенитом" и красно-белыми.
Фото: РИА Новости