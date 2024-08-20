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Сёмин оценил шансы "Спартака" покончить с гегемонией "Зенита"

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Бывший тренер "Локомотива" Юрий Сёмин оценил шансы "Спартака" составить конкуренцию "Зениту".
Фото: РИА Новости
"Только время покажет, сможет ли "Спартак" составить конкуренцию "Зениту". Но мне "Спартак" нравится, нравится своей агрессивностью. На мой взгляд, команда имеет хороший подбор качественных игроков", - сказал Сёмин.

После пяти сыгранных туров лидером чемпионата является "Зенит", в активе команды 13 очков. Московский "Спартак" занимает четвертую строчку с 10-ю набранными очками. Отметим, в последних трех играх РПЛ красно-белые забили шесть мячей и не пропустили ни одного при двух победах и одной ничьи. Матч принципиальных соперников состоится 24 августа в рамках 6-го тура РПЛ на стадионе "Газпром Арена".

Источник: "РИА Новости Спорт"

Юрий Семин Спартак Зенит
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