"Игроки "Спартака" уважают Станковича и выходят на поле с правильным настроем. Видно, что в команде рабочая футбольная атмосфера. При Абаскале было не так. Да и футболистам не за что было его уважать. Вел он себя странно, заслуг у него никаких нет", - сказал Мостовой.
Во время карьеры футболиста Деян Станкович стал обладателем кубка Лиги чемпионов в составе миланского "Интера" в 2009 году. Тренерскую карьеру сербский специалист начал в родном клубе "Црвене Звезде", с которым стал чемпионом Сербии. Потом Деян тренировал итальянскую "Сампдорию", но успехов в Серии А не добился. Далее серб возглавил венгерский "Ференцварош", с которым завоевал золотые медали чемпионата Венгрии.
Летом 2024 года Станковича пригласили в московский "Спартак". После пяти туров Российской Премьер-Лиги красно-белые под его руководством набрали 10 очков и сейчас занимают четвертое место, отставая от лидера "Зенита" на три балла. В следующем 6-м туре спартаковцы сыграют с петербургским клубом, матч пройдет в Санкт-Петербурге 24 августа.
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: игроки "Спартака" уважают Станковича, а Абаскаля не за что было уважать
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой сравнил действующего и бывшего наставников красно-белых Деяна Станковича и Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"