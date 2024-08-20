"Нами не рассматривался вопрос, связанный с кадрами в тренерском штабе. Есть контракт, обязательства с двух сторон", - цитирует слова гендира "Чемпионат".
Напомним, что в СМИ появились слухи об увольнении Саши Илича с поста главного тренера нижегородской команды после двух поражений подряд в рамках Российской Премьер-Лиги.
На данный момент "Пари НН" находится на 9 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 6 набранными очками.
В "Пари НН" прокомментировали слухи о том, что в клубе планировали уволить Сашу Илича
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов поделился информацией о том, обсуждали ли в клубе отставку Саши Илича с поста главного тренера.
Фото: ФК "Пари НН"