"Ребята что-то перепутали — я говорил, что ?640 млн за Глушенкова это тоже не три копейки", - цитирует слова Нагорных журналист Карпов. Также, по данным источника, стала известна реальная сумма отступных за российского игрока - она составила порядка 20 млн евро.
Трансферная стоимость Алексея Батракова оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 700 тысяч евро.
На данный момент "Локомотив" занимает 3 позицию в турнирной таблице с 12 набранными очками.
Источник: telegram-канал Ивана Карпова
Журналист Карпов: отступные за Батракова составляют 20 млн евро
Председатель совета директоров "Локомотива" опроверг информацию о том, что сумма отступных за Алексея Батракова составляет 640 млн рублей.
Фото: ФК "Локомотив"