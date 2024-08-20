"У нас отличная связь с Барко в том числе из-за того, что мы оба говорим на одном языке. На поле и за его пределами мы общаемся на испанском", - цитирует слова Угальде Metaratings.
Эсекьель Барко перешел в "Спартак" из аргентинского "Ривер Плейта". На данный момент футболист провел за красно-белых 5 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 3 голевых передачи. Ранее игрок выступал в таких командах как "Атланта Юнайтед" и "Атлетико Индепендьенте".
Трансферная стоимость полузащитника оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 9 млн евро.
Угальде - о взаимодействии с Барко: у нас отличная связь
Нападающий "Спартака" Манфред Угальде прокомментировал взаимодействие с Эсекьелем Барко.
Фото: ФК "Спартак"