"Да, мне хотелось бы стать лучшим бомбардиров в этом сезоне РПЛ, но посмотрим. Все может быть", - приводит слова Кобнана "РБ Спорт".
Мозес Кобнан, выступающий на позиции нападающего, играет за "Краснодар" с января прошлого года. В текущем сезоне 21-летний нигерийский форвард принял участие в 5 матчах за краснодарскую команду в чемпионате России, провел на поле 163 минуты, за которые отличился двумя забитыми голами и результативной передачей. Также в активе форварда один голевой ассист в двух играх Кубка России.
Форвард "Краснодара" Кобнан: хотелось бы стать лучшим бомбардиром в этом сезоне РПЛ
Нападающий "Краснодара" Мозес Кобнан признался, что хотел бы завоевать звание лучшего бомбардира РПЛ.
Фото: Чемпионат.com