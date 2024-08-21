- Вы знаете, всем нападающим важно забивать, но важнее то, что гол стал победным и был забит перед финальным свистком. Способен ли Роналдо побороться за звание лучшего бомбардира сезона в РПЛ? Уверен, что ему это по силам. Мне бы очень этого хотелось.
Роналдо, играющий на позиции правого вингера, выступает за "Ростов" с января этого года, перейдя из болгарского "Левски". В прошлом сезоне 23-летний бразилец забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи в 15 матчах за российскую команду. В нынешнем сезоне нападающий отметился двумя забитыми голами и двумя ассистами в 6 играх за ростовчан в чемпионате и Кубке России.
На данный момент в гонке бомбардиров РПЛ единолично лидирует форвард петербургского "Зенита" Максим Глушенков, в активе которого 7 забитых мячей.
Источник: Metaratings
Агент: способен ли Роналдо побороться за звание лучшего бомбардира сезона в РПЛ? Уверен, ему это по силам
Агент Хулио Сезар Гранха, работающий с вингером "Ростова" Роналдо, заявил, что игроку по силам побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"