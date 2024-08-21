- Спортивный отдел работает. Время еще есть. Мы хотели бы усилить линию защиты и нападения. Будем работать. Недавно мы почти оформили трансфер, но его перебили. Как мы обещали болельщикам, клуб живет в тех рамках, что у него есть.
По итогам пяти сыгранных туров российской Премьер-лиги московский "Локомотив" набрал 12 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от "Динамо" лишь по дополнительным показателям. От первой строчки, на которой располагается петербургский "Зенит" столичную команду отделяет на данный момент всего один балл.
В 6-м туре чемпионата России "железнодорожники" примут на своем поле "Ростов". Матч состоится в воскресенье, 25 августа, и начнется в 20:00 по московскому времени.
Источник: "СЭ"
Нагорных: недавно мы почти оформили трансфер, но его перебили
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал о возможном усилении команды в летнее трансферное окно.
Фото: "СЭ"