- "Краснодар" играет безобразно. Они отдаляются от футбола. Это все перерастает в мучение. Мучение, которое так или иначе, заканчивается голами. Они не должны были выиграть матч у "Пари НН". Матч должен был закончиться со счетом 0:1.
В текущем сезоне российской Премьер-лиги "Краснодар" провел 5 матчей, в которых одержал две победы и трижды сыграл вничью. В последнем туре команда Мурада Мусаева одержала волевую победу над "Пари НН", проигрывая до 75-й минуты встречи. "Быки" сумели вырвать победу благодаря дублю вингера Мозеса Кобнана, который отличился на 76-й и 80-й минутах.
На данный момент краснодарцы занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 9 очков.
Источник: YouTube-канал "Это футбол, брат!"
Гурцкая: "Краснодар" играет безобразно. Они отдаляются от футбола
Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал игру "Краснодара" в этом сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"