"Сейчас у Адиева было время поработать, но каких-то больших перемен у "Ахмата" я опять не вижу. Против Махачкалы, вроде как, начали что-то показывать, более-менее равная игра была. Но дальше же тоже будут соперники посильнее. А просто стоять сзади и довольствоваться тем, что Шелия тянет время… Ну, повезло, 0:0 в Москве со "Спартаком" сыграли. А в атаке-то что? Просто дисциплинировано сзади - так это не пройдет", - заявил Радимов.
Грозненский "Ахмат" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ после 5-ти туров. В активе подопечных Магомеда Адиева 3 набранных очка. В минувшем туре в кавказском дерби "Ахмат" минимально уступил махачкалинскому "Динамо". Туром ранее грозненцы сыграли в нулевую ничью с московским "Спартаком".
В субботу, 24-го августа "Ахмат" примет на своем поле подмосковные "Химки" в рамках 6-го тура Премьер-лиги. Также, до перерыва на сборные, "Ахмат" сыграет с московским ЦСКА в Кубке России 27-го августа и в 7-м туре РПЛ - против "Акрона" 31-го августа.
Источник: "РБ Спорт"
Радимов: перемен у "Ахмата" я не вижу. Стоять сзади и довольствоваться тем, что Шелия тянет время - а в атаке-то что?
Экс-полузащитник "Зенита" Владислав Радимов высказался об игре "Ахмата" на старте нового сезона.
Фото: "Матч ТВ"