"Спартак" нравится тем, что приобрел Барко. А еще "Спартак" нравится крайними защитниками, которые ни при Абаскале, ни при Слишковиче, ни при ком другом так здорово не поддерживали атаки, как сейчас. И Рябчук здорово смотрится, и тот же Денисов, хотя я все равно считаю, что на позиции крайнего защитника справа "Спартаку" необходим более быстрый, резкий, мобильный футболист", - поделился Радимов.
Главным тренером московского "Спартака" с нового сезона был назначен сербский специалист Деян Станкович, ранее работавший в "Ференцвароше", "Сампдории" и "Црвене Звезде". На своем посту он сменил боснийца Владимира Слишковича, который возглавлял красно-белых в статусе исполняющего обязанности главного тренера с момента увольнения испанца Гильермо Абаскаля.
После 5-ти туров "Спартак" с 10-ю очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 3 очка. В 6-м туре красно-белые встретятся с "Зенитом" в Санкт-Петербурге. Игра пройдет в субботу, 24-го августа.
Источник: "РБ Спорт"
Радимов: "Спартак" нравится крайними защитниками. При Абаскале они так здорово не поддерживали атаки
Экс-футболист "Зенита" Владислав Радимов оценил прогресс защитников "Спартака" при новом главном тренере Деяне Станковиче.
Фото: официальный сайт "Спартака"