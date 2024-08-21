"В РПЛ Дзюба уже не сможет играть. Артему давно пора заняться чем?нибудь другим или уехать в другой чемпионат. Арабы тоже не возьмут его. Не знаю даже, в каком чемпионате нынешний Дзюба пригодился бы. В нападении же нужно много двигаться, работать, а он уже не может. Ему пора заканчивать карьеру", - цитирует Пономарева "Матч ТВ".
Последним клубом, за который играл Артём Дзюба, является московский "Локомотив". В конце мая у 35-летнего нападающего истёк срок действия трудового соглашения с "железнодорожниками", и футболист вышел на рынок свободных агентов. В настоящее время в СМИ циркулирует информация о возможном подписании форвардом контракта с самарскими "Крыльями Советов". Интернет-портал Transfermarket оценивает рыночную стоимость Дзюбы в 2 млн евро.
Пономарев: Дзюбе пора заканчивать карьеру, он уже не может много двигаться, работать
Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев выразил мнение, что нападающему Артёму Дзюбе пора заканчивать карьеру профессионального футболиста.
Фото: Дмитрий Челяпин / "Матч ТВ"