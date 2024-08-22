"Чего армянского не хватает в России? Здесь не хватает армян, хотя они вроде везде. Уверен, даже у тебя (обращается к корреспонденту) могут быть армянские корни", - сказал Тикнизян.
Наир Тикнизян - уроженец Санкт-Петербурга, с 14 лет тренировался в академии ЦСКА, за взрослую команду дебютировал в 2017-м. Вместе с "армейцами" защитник стал обладателем Суперкубка России в сезоне-2018/19. В августе 2021-го московский "Локомотив" подписал Тикнизяна, через два года Наир дебютировал за сборную Армении в матче со сборной Турции. Всего за "железнодорожников" 25-летний защитник провел 95 игр и забил 15 голов, его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Источник: Sport24
Игрок "Локомотива" Тикнизян: в России не хватает армян, хотя они вроде везде
Защитник московского "Локомотива" и сборной Армении Наир Тикнизян ответил на вопрос, чего из "армянского" ему не хватает в России.
Фото: ФК "Локомотив"