"Травма, безусловно, серьёзная. Она не позволяет тренироваться и не подразумевает никакого контакта. А первое время - никакой двигательной активности, которая могла бы как?то побеспокоить руку или повлиять на её заживление", - сказал Семак.
В матче 5-го тура РПЛ против подмосковных "Химок" Глушенкову попал мяч в руку, его заменили на 26-й минтуе. Позже выяснилось, что у нападающего диагностировали перелом лучевой кости руки со смещение. Недавно футболисту сделали операцию, начался процесс восстановления. В текущем сезоне Максим забил за сине-бело-голубых 9 голов и сделал одну голевую передачу в 7 матчах во всех турнирах.
Глушенков не сможет помочь команде в игре с московским "Спартаком", которая состоится уже в эту субботу, 24 августа, на стадионе "Газпром Арена". Напомним, в прошлом сезоне в Санкт-Петербурге между "Зенит" и красно-белые сыграли вничью 0:0, в Москве сильнее оказались петербуржцы.
Источник: "Матч ТВ"
Семак - о Глушенкове: травма, безусловно, серьёзная, она не позволяет тренироваться
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал состояние травмированного Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"