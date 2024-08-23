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Источник: Эдуард Сперцян готов остаться в "Краснодаре"

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Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян готов остаться в "Краснодаре", если до закрытия трансферного окна не поступит подходящее предложение.
Фото: ФК "Краснодар"
Ранее появилась информация о том, что Эдуард Сперцян, а также колумбийский нападающий Джон Кордоба уведомили руководство о своем намерении покинуть клуб этим летом.

Однако, как рассказал источник, игрок сборной Армении будет готов продолжить карьеру в краснодарском клубе, если до закрытия летнего трансферного окна ему не поступит достойного предложения. После ухода голкипера Матвея Сафонова в "ПСЖ" Сперцян получил капитанскую повязку.

Эдуард является воспитанником "Краснодара", всего за "быков" он провел 116 матчей, забил 33 гола и сделал 27 голевых передач. Его контракт действует до лета 2026 года, портал Transfermarkt оценивается стоимость 24-летнего футболиста в 20 миллионов евро.

"Евро-Футбол.ру"

Краснодар Эдуард Сперцян Российские трансферы
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