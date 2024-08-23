По информации источника, главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович попросил работников "Лукойл Арены" передвинуть скамейку запасных ближе к фанатской трибуне. Тренеру рассказали о бойкоте фанатов, но он не отказался от своей идеи, так как для него значима дружба "Спартака" и "Црвены Звезды".
Напомним, что Деян Станкович возглавил московский "Спартак" этим летом, сменив на посту главного тренера исполняющего обязанности Владимира Слишковича. В апреле руководство клуба отправило в отставку испанца Гильермо Абаскаля, который был главным тренером команды с лета 2022 года.
После 5-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 10 очков. Завтра, 24-го августа, московский "Спартак" сыграет на выезде с петербургским "Зенитом" в рамках 6-го тура чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
Источник: Sports.ru
Sports: Станкович попросил подвинуть скамейку московского "Спартака" поближе к фанатам
Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович попросил передвинуть скамейку запасных.
Фото: ФК "Спартак"