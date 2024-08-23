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Новиков: ЦСКА просто обязан побеждать "Акрон"

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Экс-голкипер ЦСКА Валерий Новиков высказался по поводу предстоящего матча "армейцев" против "Акрона".
Фото: ПФК ЦСКА
"Команда просто обязана набирать очки, в этом нет никаких сомнений. Да, "Акрон" довольно яркий новичок, но это ничего не меняет", - цитирует слова Новикова "РБ Спорт".

Напомним, что завтра в рамках 6 тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА на своем поле примет тольяттинский "Акрон". Встреча стартует в 15:00 по московскому времени.

После 5 матчей в чемпионате России ЦСКА занимает промежуточное 7 место с 7 набранными очками, "Акрон" - 13 позицию с 4 набранными баллами.

ЦСКА Акрон Чемпионат России ПЛ
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