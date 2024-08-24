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Карпин: думаете, что кто-то рвался поехать во Вьетнам? Были варианты хуже: Шри-Ланка, Бутан

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящих матчах с Таиландом и Вьетнамом.
Фото: РФС
"Вы думаете, что кто-то из РФС или тренерского штаба рвался поехать во Вьетнам? Все, начиная от Александра Валерьевича и заканчивая мной, хотят играть с более сильными соперниками и именно в России. Были ли возможности сыграть с другими сборными? Были, но еще хуже. Шри-Ланка, Бутан", - цитирует Карпина Sport24.

Напомним, что сборная России 5-го сентября сыграет с национальной командой Вьетнама, а 7-го числа с Таиландом, обе встречи пройдут во Вьетнаме. В марте команда Валерия Карпина одержала разгромную победу над Сербией со счетом 4:0, матч проходил на домашнем стадионе московского "Динамо". В июне национальная команда России выиграла у Белорусии в выездном матче с таким же счетом, встреча проходила в Минске, на олимпийском стадионе "Динамо".

Ранее сообщалось, что сборная России может повторно сыграть с Белоруссией или провести товарищеский матч с национальной командой Казахстана.

Валерий Карпин Сборная России Сборная Вьетнама
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